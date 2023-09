Diretta Roma-Empoli 4-0: palo di Baldanzi al 67' LIVE

ROMA - Caccia alla prima vittoria in Serie A per la Roma di José Mourinho , che dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre giornate va all'assalto dell'Empoli con Dybala e Lukaku , per la prima volta in coppia in un Olimpico nuovamente sold out . Segui la diretta del match...

22:16

71' - Bove dalla distanza, Berisha attento

Torna a riaffacciarsi in avanti la Roma: conclusione dalla media distanza di Bove ma il rito è troppo centrale, Berisha è attento e blocca la palla senza affanni.

22:12

67' - Palo dell'Empoli con Baldanzi

Empoli vicino al suo primo gol in campionato: sinistro velenoso del subentrato Baldanzi e stavolta è il palo a salvare il portiere romanista Rui Patricio.

22:11

66' - Rui Patricio attento su Caputo

Attacca l'Empoli: cross dalla sinistra e colpo di testa di Caputo, con Rui Patricio che è però ben posizionato e para senza affanni.

22:09

64' - Fuori Dybala, dentro Belotti: standing ovation per la Joya

Sostituzione nella Roma: esce Dybala (ammonito) e la 'Joya' giallorossa riceve la standing ovation dell'Olimpico prima di lascia il posto a Belotti, che va ad affiancare Lukaku in attacco.

22:05

60' - Cambi nell'Empoli: dentro Baldanzi e Caputo

Doppia sostituzione nell'Empoli, che è sotto 4-0 con la Roma: il tecnico Zanetti cambia l'attacco mandando in campo Baldanzi e Caputo al posto di Cancellieri e Destro.

22:04

59' - Traversa colpita da Dybala su punizione

Roma a un passo dal 5-0: calcio di punizione dal limite calciato da Dybala, splendido il suo sinistro a giro ma la conclusione si stampa sulla traversa.

22:03

58' - Trattenuta su Mancini: giallo a Maleh

Ammonito l'empolese Maleh per una trattenuta su Mancini: punizione per la Roma.

22:00

55' - Roma-Empoli 4-0: Dybala cala il poker!

Quarta rete della Roma, ora avanti 4-0 sull'Empoli: scarico di Cristante per Dybala, che mette a sedere con una finta Luperto e poi supera Berisha calando il poker all'Olimpico e festeggiando la personale doppietta di fronte alla Curva Sud.

21:56

51' - Ritmi bassi in avvio di ripresa

Ritmi bassi in avvio di ripresa all'Olimpico dove la Roma, avanti 3-0, si limita per il momento a gestire con l'Empoli che non riesce per il momento a rendersi pericoloso.

21:51

46' - Iniziato il secondo tempo: dentro Bove per Sanches

Iniziato il secondo tempo di Roma-Empoli con il risultato sul 3-0. Nella Roma dentro Bove al posto dell'ammonito Renato Sanches, nei toscani fanno il loro ingresso in campo Bastoni per Fazzini e Ismajli per Walukiewicz.

21:47

La frase di Dybala a Cristante dopo il gol del 3-0

Dopo la terza rete della Roma nel primo tempo della sfida contro l'Empoli, Dybala si è rivolto a Cristante con una domanda che è quella di qualsiasi tifoso della Roma... (APPROFONDISCI)

21:43

La reazione di Mourinho dopo il gol di Sanches è già virale

Tifosi della Roma in festa dopo il primo tempo del match contro l'Empoli all'Olimpico, chiuso sul 3-0. Già virale intanto la reazione del tecnico José Mourinho dopo il gol del raddoppio segnato da Renato Sanches... (LEGGI TUTTO)

21:34

45+3' - Roma-Empoli, finito il primo tempo

Finisce il primo tempo all'Olimpico dopo un monologo della Roma, avanti 3-0 sull'EMpoli. Vantaggio immediato su rigore con Dybala (2'), il raddoppio siglato da Renato Sanches con un ottimo colpo di testa (8') e poi la terza rete dopo una sfortunata autorete di Grassi (35').

21:32

45+1' - Rui Patricio salva su Bereszynski

Nel primo dei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro l'Empoli ci prova con una gran conclusione dalla distanza: a calciare è Bereszynski, che trova però un grande intervento di Rui Patricio, bravo ad allungarsi per deviare in corner.

21:28

42' - Chance per l'Empoli da corner: Grassi impreciso

L'Empoli prova a chiudere il primo tempo in attacco e conquista un corner: cross di Grassi e stacco in area giallorossa da parte di Grassi, che di testa non riesce però a inquadrare la porta difesa da Rui Patricio.

21:24

38' - Ammonito Dybala, giallo anche a Sanches e Cancellieri

Piovono cartellini gialli all'Olimpico: ammonito prima Dybala per un'entrata in ritardo su Bereszynski, poi scintille tra Renato Sanches e l'ex laziale Cancellieri (scontratosi con N'Dicka) che vengono a loro volta sanzionati dall'arbitro Sacchi.

Il brutto gesto di Cancellieri a N'Dicka: rissa in campo dopo una testata

21:21

35' - Roma-Empoli 3-0: autogol di Grassi

Terzo gol della Roma: conclusione di Cristante e deviazione decisiva di Grassi che inganna involontariamente Berisha e fa autogol. Il risultato ora all'Olimpico è di 3-0 per i giallorossi di Mourinho.

21:20

34' - Insiste l'Empoli ma Grassi calcia alto

Ora l'Empoli attacca con più insistenza e dopo una respinta corta della difesa della Roma la palla arriva al limite sui piedi di Grassi, che prova la conclusione calciando però sopra la traversa.

21:17

31' - L'Empoli ci prova con Cambiaghi: palla in curva

Non trovando spazi l'Empoli ci prova dalla distanza: è Cambiaghi a calciare con il sinistro, ma la conclusione è alta e il pallone vola verso la Curva Sud.

21:11

Roma-Empoli, 61.443 spettatori: è sempre sold out!

Ennesimo sold out all'Olimpico per la Roma, il terzo di fila in questa stagione: 61.443 gli spettatori presenti per la sfida contro l'Empoli.

21:05

19' - Roma vicina al tris: palo di Paredes da corner

Roma vicina al terzo gol: calcio d'angolo calciato da Paredes che conclude direttamente verso la porta, colpendo il palo più lontano con un destro a girare.

21:00

14' - Lukaku al tiro, para Berisha

Altra occasione per la Roma, che manda al tiro Lukaku: troppo debole e centrale la conclusione dal limite del belga, con il portiere empolese Berisha che para senza problemi.

20:59

13' - L'Empoli prova a reagire, Roma compatta

Dopo il micidiale uno-due della Roma l'Empoli prova a reagire, ma la Roma resta compatta e non concede spazi ai toscani.

20:54

8' - Roma-Empoli 2-0: raddoppia Renato Sanches!

La Roma continua ad attaccare e trova il raddoppio sull'Empoli: cross dalla destra di Kristensen e inserimento vincente di Renato Sanches che di testa da 2-0-

20:48

2' - Roma-Empoli 1-0: gol di Dybala su rigore!

Roma subito in vantaggio sull'Empoli: a segno Dybala al 2' su rigore concesso per un tocco in area con il braccio da parte di Walukiewicz su un cross dalla destra di Kristensen. L'argentino calcia a mezza altezza alla destra di Berisha che non ci arriva: giallorossi avanti 1-0.

20:46

1' - Roma-Empoli: iniziata la sfida dell'Olimpico

L'arbitro Sacchi ha dato il fischio d'inizio: iniziata Roma-Empoli all'Olimpico,

20:43

Roma-Empoli: tutto pronto all'Olimpico

Squadre schierate in mezzo al campo: tutto pronto allo stadio Olimpico per l'inizio di Roma-Empoli (ore 20:45), match della 4ª giornata di Serie A.

20:36

Roma, Mourinho garantisce: "Dybala è felice"

Contro l'Empoli la Roma vedrà per la prima volta in coppia Lukaku e Dybala, per la gioia di José Mourinho: "Romelu è arrivato in buone condizioni e anche Paulo è felice - ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn prima della sfida dell'Olimpico - e quando lo vediamo felice sappiamo che fisicamente sta bene".

20:30

Tabù Roma per l'Empoli: i precedenti

La Roma è la squadra contro cui l'Empoli ha giocato più trasferte in Serie A senza mai vincere: 15 partite (2 pareggi e 13 sconfitte) nelle quali i toscani hanno sempre subito gol e solo una volta sono riusciti a realizzarne più di uno (nel ko per 4-3 dell'1 febbraio 1998).

20:23

Spinazzola esalta Lukaku: "Uno come lui..."

Prima di Roma-Empoli ai microfoni di Dazn ha parlato Leonardo Spinazzola, che ha esaltato il nuovo compagno di squadra Lukaku: "Come va servito? Romelu ha le potenzialità per farcela anche da solo - ha detto il terzino giallorosso -, basta mettergli la palla e lui si porta via anche due giocatori. È bello avere uno come lui lì davanti".

20:18

Sanches titolare, Mourinho spiega: "Ecco perché"

Sopresa nelle formazioni ufficiali con Renato Sanches titolare nella mediana della Roma per la sfida contro l'Empoli. Una scelta 'obbligata', come spiegato dal tecnico giallorosso José Mourinho prima del match: "Tutti conosciamo le qualità di Sanches e anche una squadra forte come il Portogallo lo aspetta - ha detto lo 'Special One' ai microfoni di Dazn -, negli ultimi anni purtroppo ha avuto dei problemi e ha bisogno di crescere. Forse è prematuro schierarlo oggi da titolare, ma stamattina abbiamo avuto la certezza dell'indisponibilità di Aouar e così tocca a lui".

20:06

Roma-Empoli, difesa d'emergenza per Mourinho

Difesa d'emergenza per la Roma di Mourinho, che contro l'Empoli non potrà contare su Kumbulla e Smalling, infortunati e out come capitan Lorenzo Pellegrini, Aouar e il lungodegente Abraham. A completare il trio difensivo con Mancini e Llorente contro i toscani ci sarà N'Dicka.

19:58

Empoli, la formazione ufficiale: davanti c'è l'ex Destro

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti

A disposizione: Stubljar, Perisan, Baldanzi, S. Bastoni, Cacace, Caputo, Ebuehi, Guarino, Gyasi, Ismajli, Kovalenko, Marin, Ranocchia, Shpendi.

19:50

Roma, la formazione ufficiale: Dybala con Lukaku, Sanches titolare

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Sanches, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

A disposizione: Boer, Svilar, Celik, Pisilli, Zalewski, Karsdorp, Bove, Pagano, El Shaarawy, Belotti.

19:45

Roma-Empoli: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Roma e Empoli all'Olimpico, valida per la 4ª giornata di Serie A e in programma oggi (17 settembre, ore 20:45), sarà visibile in diretta tv e in streaming. Ecco dove... (APPROFONDISCI)

Roma, stadio Olimpico