Il brutto gesto di Cancellieri a N'Dicka: rissa in campo dopo una testata

ROMA - Momenti di nervosismo nel primo tempo di Roma-Empoli, sul risultato di 3-0 per i giallorossi. Al 37', su un'azione offensiva della squadra di Mourinho, il difensore romanista N'Dicka è stato colpito dall'empolese Cancellieri. L'ex attaccante della Lazio (e della Roma Primavera) è sembrato dare una testata al franco-ivoriano della Roma, che è rimasto a terra per un po', dolorante a uno zigomo. Subito dopo è scoppiata una semirissa, accesa anche da un contestuale pestone, pur involontario, di Dybala su Bereszynski .

Tre ammonizioni, ma il Var non interviene

L'arbitro Sacchi ha faticato a riportare la calma in campo ed è stato costretto a estrarre tre cartellini gialli, nei confronti di Dybala, Cancellieri e Renato Sanches. Nonostante il replay televisivo abbia dato la sensazione di una testata di Cancellieri ai danni di N'Dicka, il Var Mazzoleni non ha richiamato l'arbitro per una possibile espulsione ai danni del calciatore dei toscani.