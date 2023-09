Mentre la Roma trascorre le ultime ore prima dell'esordio in Europa League in hotel, arrivano alcune indicazioni di formazione in vista della partita di questa sera contro lo Sheriff. Lukaku confermato dall'inizio - ha bisogno di giocare e mettere minuti - e pronto poi alla staffetta con Belotti. Accanto a lui non Dybala, che va gestito, ma El Shaarawy. Mourinho, come ammesso ieri in conferenza, preferisce infatti avere un giocatore di movimento e fantasia accanto alla prima punta.