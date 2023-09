Roma, Mourinho: "Dobbiamo evitare orribili ko come con Bodo e Ludogorets"

Mancano solo poche ore all' esordio della Roma in Europa League. La squadra di Mourinho sarà impegnata nella trasferta moldava contro lo Sheriff in programma alle 18.45. Obiettivo, neanche a dirlo, ripetere il cammino della passata stagione arrivando fino in fondo alla competizione.

Vietato sottovalutare l'avversario

Vietato quindi abbassare la guardia e sottovalutare l'avversario come accaduto in passato contro Bodo e Ludogorets: "Ovviamente le grandi emozioni delle coppe europee arrivano nella fase finale, è lì che la gente inizia a sognare di arrivare fino in fondo, però bisogna passare il girone. Nelle ultime due stagioni siamo arrivati fino in fondo ma abbiamo avuto ai gironi dei momenti negativi: la sconfitta terrificante a Bodo e quella a Ludogorets, che ci hanno messo sotto pressione anche per quanto riguarda la qualificazione. È una partita difficile contro lo Sheriff, ma se iniziamo bene ci darà la tranquillità anche per le altre gare", queste le parole del tecnico Mourinho ai canali ufficiali del club.