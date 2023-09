Mourinho e il gesto che ha fatto impazzire i tifosi dello Sheriff

Una trasferta soddisfacente per la Roma, l’ennesima partita impegnativa per José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato costretto a seguire la prestazione della propria squadra dalla tribuna per la squalifica di quattro giornata comminata dall’Uefa dopo i commenti dell’allenatore sull’arbitro inglese Taylor. I giocatori giallorossi lo hanno ripagato della sofferenza vissuta sugli spalti, e l’affetto dei tifosi avversari lo ha lusingato.