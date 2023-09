Bordin: "Mourinho guadagna quanto tutto lo Sheriff. Lukaku impressionante"

ROMA - Roberto Bordin, tecnico dello Sheriff, è tornato sulla sfida di Europa League persa con la Roma. "I miei ragazzi hanno interpretato al massimo la partita - ha detto Bordin a TvPlay -. Non c’è molto da motivare quando vai in Europa League, la nostra arma era competere a livello fisico. Ho giocato con attaccanti veloci che hanno messo in difficoltà questa Roma e con un una mezzapunta che ieri era in serata. Abbiamo giocato al limite delle nostre possibilità, ma i cambi di Mourinho hanno cambiato la partita, sono una delle squadre più forti della competizione”. Bordin ha poi proseguito la sua disamina: "Siamo passati al 3-5-2 per mettere un giocatore in più contro Lukaku ed El Shaarawy, cercando la superiorità. Nel primo tempo abbiamo soffocato il loro mediano basso, ma poi è venuta fuori la loro qualità". Poi la battuta sullo Special One: “Se lo stipendio di Mourinho è quanto quello dei miei giocatori messi insieme? Penso di si."