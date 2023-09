Roma, stiramento per Renato Sanches: condizioni e tempi di recupero

Gli esami a cui è stato sottoposto Renato Sanches (uscito alla mezzora della partita tra Sheriff e Roma) hanno evidenziato, per il centrocampista portoghese, uno stiramento alla coscia destra. Sicuramente salterà le partite contro Torino, Genoa e Frosinone, poi verrà fatto un nuovo controllo. Visto che per l'ex Psg si tratta del secondo ko muscolare in stagione è possibile che possa restare fuori più a lungo e tornare dopo la sosta. Molto dipenderà dalle condizioni del muscolo dopo questa prima settimana di fisioterapia.