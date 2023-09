La Cina impazzisce per Totti: un tifoso invade il palco e gli salta addosso

PECHINO (CINA) - L'amore degli appassionati di calcio di tutto il mondo per Francesco Totti non ha limiti: l' ex capitano della Roma ha infatti partecipato a un evento in Cina , omaggiato senza freni dai tifosi locali che gli hanno dedicato cori e un affetto a dir poco smisurato.

Totti, che entusiasmo in Cina

In un video diventato virale sui social, una tifosa cinese racconta di aver percorso più di 1000 chilometri pur di incontrare il suo idolo. La stessa giovane mostra poi l'entusiasmo dei fan locali per l'ex numero 10 giallorosso: sul palco dell'evento a cui ha presenziato, Totti - diventato 'Tuodi', pronuncia cinese alla mano - ha mandato in estasi tutti i presenti. Uno di questi, con tanto di cartello della coreorgrafia dell'addio al calcio del 'Pupone' risalente a Roma-Genoa del 28 maggio 2017, ha invaso il palco pur di abbracciarlo.

Totti, che affetto in Cina!

Annunciato come "Il re dei lupi" dal presentatore della serata, Totti ha ringraziato tutti per il grande affetto ricevuto ricevendo numerosi attestati di stima da parte del numeroso pubblico presente. "Ti amo Francesco", commenta una tifosa con la maglia azzurra dell'Italia, alla quale le fa eco un'altra fan: "No Totti, no party".