Lukaku sempre più anima della Roma: il gesto per i tifosi all'Olimpico

Cuore, anima, piedi e cervello della Roma: in poco più di un mese Romelu Lukaku si è preso la squadra e tutto l'ambiente. Non solo il gol del vantaggio contro il Frosinone, per limitarci a questa sera, ma anche un gesto che dimostra quanto Big Rom sia sempre più l'anima della Roma. Secondo tempo, dopo una decina di minuti la squadra attacca sotto la Curva Nord. Dybala fa una grande azione, serve in mezzo proprio l'ex Inter pronto a colpire a porta vuota ma il Frosinone libera l'aria. Poco prima del calcio d'angolo Lukaku si rivolge ai tifosi e chiede a tutto lo stadio di incitare la squadra ancora di più. Allarga le braccia, Big Rom, e l'Olimpico lo accontenta.