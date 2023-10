Diretta Roma-Frosinone: segui LIVE la partita di oggi

All'Olimpico arriva il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco e la Roma vuole girare pagina, dopo la pesante sconfitta contro il Genoa e un inizio di stagione non entusiasmante. José Mourinho si affida alla sua coppia d'assi Dybala-Lukaku . Segui la partita in diretta e tutti gli aggiornamenti.

20:56

10' Occasione per Baez

Marchizza verticalizza per Baez che cerca un cross al centro molto pericoloso deviato in angolo da Cristante.

20:53

La scelta dello speaker alla lettura delle formazioni

Una modalità anomala scelta stasera per l'annuncio della squadra titolare tra i giallorossi. Leggi cosa è successo e come hanno reagito i tifosi.

20:50

La Roma parte molto forte

I giallorossi partono all'attacco in questi primi minuti, gli ospiti aspettano e provano a ripartire in velocità. Lukaku e Dybala provano una combinazione in area avversaria dopo cinque minuti ma la difesa del Frosinone allontana in angolo.

20:44

Squadre in campo, si parte!

Dopo il solito, incredibile trasporto del pubblico durante l'inno della Roma, comincia il match. Il primo possesso è per i padroni di casa che stasera inaugurano la terza maglia.

20:40

Mourinho: "Cristante la scelta migliore per la difesa"

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato alla vigilia della sfida contro il Frosinone ai microfoni di Dazn. Si parte subito da Cristante: “Bryan rimane in difesa perché è il modo più equilibrato di stare. Ieri abbiamo provato altri giocatori in quel ruolo lì e le sensazioni non sono state positive e quindi cominceremo la partita con Bryan lì. La linea difensiva di stasera l’anno scorso ha giocato tante partite insieme quando Smalling non stava bene. Solo N’Dicka sarà nuovo stasera”. Il tecnico ha poi parlato della scelta di Karsdorp titolare: “E’ stato infortunato e operato e questa stagione non l’ha iniziata con un vero e proprio ritiro. Progressivamente ha cominciato a farlo, ha giocato da titolare in Europa League e adesso andremo con lui”. Infine un botta e risposta con la giornalista che lo stava intervistando: “Se sento il sostegno totale della tifoseria e se mi aspetto qualcosa stasera? Io rispetto il tuo lavoro ma non è una domanda da fare ad un allenatore che tra poco comincia una partita. Scusami”, ha detto prima di andare via.

20:38

Presenti De Rossi e Baldini

Tra gli spettatori, presenti anche Daniele De Rossi e il collaboratore di Spalletti Daniele Baldini.

20:36

Ovazione per Mourinho

Alla momento della lettura delle formazioni, lo speaker dell'Olimpico ha annunciato nome e cognome (senza lasciare ai tifosi il cognome). Qualche fischio a Pellegrini. Ovazione per Mourinho.

20:34

L'Olimpico applaude Di Francesco

L'Olimpico ha applaudito Eusebio Di Francesco all’annuncio formazioni.

20:30

Di Francesco prima di Roma-Frosinone

"Il momento teso della Roma complica i piani del Frosinone? Già di per sé è una difficoltà giocare contro la Roma, loro hanno potenzialità immense e nel loro stadio hanno il 12esimo uomo in campo. Conosco le difficoltà che affronteremo, dovremo mettere tutti noi stessi in campo, questo è fondamentale. Ho cambiato più gli interpreti che il sistema di gioco, Monterisi ha sempre fatto il terzino in passato. Sarà un sistema di gioco dinamico in base anche alle situazioni e alle condizioni fisiche. Cuni al posto di Cheddira? Ho preferito un giocatore più fresco, contro la Fiorentina i ragazzi avevano speso tanto, tra cui anche l’attaccante. Quanto sposta il pubblico di Roma? Sono già tornato da ex ma era il periodo particolare con il Covid, si viveva un calcio anonimo. Ora sono felice di vedere lo stadio pieno, per me è solo un piacere". Così Eusebio Di Francesco ai microfoni di Dazn prima di Roma-Frosinone.

20:22

Dybala prima di Roma-Frosinone

“Sicuramente per la situazione in cui siamo, ognuno di noi deve dare qualcosa in più per la squadra, per la società, per l'allenatore. Non siamo dove avremmo voluto, ma siamo ancora all’inizio e dobbiamo ripartire da oggi”. Così Paulo Dybala ai microfoni di Dazn prima della sfida al Frosinone. "Cosa non sta riuscendo alla Roma? Vincere - ha aggiunto - Mi sento bene, cerco sempre di lavorare per giocare sempre. Sono a disposizione del mister per qualsiasi partita e lui valuta quando farmi giocare, cerco sempre di stare bene”.

20:18

Mourinho osserva il riscaldamento della Roma

Anche José Mourinho è sceso in campo con la sua Roma. Il tecnico portoghese ha voluto seguire da vicino il riscaldamento dei titolari sul prato dell'Olimpico. Una cosa probabilmente mai successa prima.

20:11

Roma, l'accoglienza dell'Olimpico

Applausi e cori per la squadra all’ingresso in campo per il riscaldamento: così l'Olimpico riaccoglie la Roma dopo la brutta sconfitta di Marassi contro il Genoa. I tifosi giallorossi caricano i giocatori e intonano "Noi non ti lasceremo mai".

20:02

Frosinone, la formazione ufficiale

FROSINONE (4-4-2): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Oyono, Barrenechea, Mazzitelli, Baez; Soule, Cuni. All. Di Francesco

19:57

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Cristante, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

19:50

Dan Friedkin all'Olimpico per Roma-Frosinone

Anche il presidente della Roma, Dan Friedkin, è arrivato allo stadio per assistere al match contro il Frosinone. GUARDA IL VIDEO

19:40

Anche il Frosinone è arrivato allo stadio

Anche il Frosinone di Eusebio Di Francesco è arrivato allo stadio. Manca poco al fischio iniziale della sfida dell'Olimpico, a breve saranno ufficializzate anche le formazioni di Roma e Frosinone.

19:30

La Roma arriva all'Olimpico

Il pullman della Roma è arrivato all'Olimpico: gli uomini di Mourinho sono pronti per la sfida all'ex Di Francesco GUARDA IL VIDEO

19:15

Joao Costa, chi è l'ultimo "bambino" di Mourinho

Convocato e in panchina per la sfida contro il Frosinone, Joao Costa è soltanto l'ultimo (in ordine di tempo) dei "bambini" scoperti da José Mourinho LEGGI TUTTO

19:05

Mourinho, lo Special è tornato

Ha impiegato un mese e mezzo, tre sconfitte e due brutte figure (Milan e Genoa) per ritrovare lo spirito Special e uscire dall’isolamento nel quale si era chiuso per evitare di trasmettere al mondo la propria frustrazione. Lo pensavate ammoutolito? Volevate sentirlo? Eccolo. Mou is back. Leggi commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni QUI

18:50

Roma-Frosinone, dove vederla in tv

Scopri dove vedere in diretta la partita Roma-Frosinone, controlla gli orari e i canali LEGGI TUTTO

18:40

Roma-Frosinone, i tifosi ospiti

Per il Frosinone sono attesi circa 2800 tifosi che affolleranno il settore ospiti dell'Olimpico.

18:35

Roma, esordio terza maglia contro il Frosinone

La Roma scenderà in campo all'Olimpico contro il Frosinone vestendo la terza maglia: si tratta dell'esordio per la divisa nera presentata martedì.

18:30

Roma-Frosinone, probabili formazioni

Mourinho vuole vedere la reazione della sua Roma: ecco la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo contro il Frosinone VEDI TUTTO

Stadio Olimpico, Roma