Roma-Frosinone, dove vederla in tv

Roma-Frosinone: orari e canali

La gara tra Roma e Frosinone è in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Roma-Frosinone: in diretta TV

Roma-Frosinone sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Roma-Frosinone in streaming

La partita tra Roma e Frosinone sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn.



Roma-Frosinone in diretta: la cronaca

La Roma ha vinto tutte le quattro partite contro il Frosinone in Serie A, con un punteggio complessivo di 12-3; l’ultima sfida tra le due squadre nella competizione risale al 23 febbraio 2019, quando i giallorossi vinsero 3-2 sotto la guida dell’attuale allenatore dei ciociari, Eusebio Di Francesco. In otto partite del Frosinone in Serie A contro squadre della sua stessa regione (Roma e Lazio), i ciociari hanno raccolto un solo punto: nel pareggio interno a porte inviolate contro i biancocelesti del 21 febbraio 2016. Qui le probabili formazioni

