Roma, la scelta dello speaker alla lettura delle formazioni: come hanno reagito i tifosi

Al momento della lettura delle formazioni i romanisti hanno le idee chiarissime: sono tutti con e per José Mourinho. Non c'è contestazione dopo il ko contro il Genoa, i tifosi sostengono la squadra anche se al momento delle formazioni arriva qualche fischio per Pellegrini. Lo speaker, Matteo Vespasiani, non annuncia i giocatori nel solito modo, lasciando ai tifosi il cognome, ma dice tutto lui e si sentono solo gli "olé" della gente. Fa così per tutti, Mourinho compreso. Ma i romanisti, sotto gli occhi di Dan e Ryan Friedkin presenti in tribuna, gridano lo stesso il nome di Mou. Sono tutti dalla sua parte, come già avevano dimostrato al momento del riscaldamento, seguito dal tecnico in campo in prima fila. Qualche fischio, coperto poi dagli applausi, per Lorenzo Pellegrini.