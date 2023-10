Probabili formazioni Roma-Frosinone: Mourinho con la difesa a tre

ROMA - Roma e Frosinone si sfidano all'Olimpico di Roma, per la settima giornata del campionato di serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. Allenatore: Di Francesco.

Mourinho va avanti col 3-5-2, Di Francesco con qualche dubbio

Mourinho riparte dal 3-5-2 visto a Genova giovedì. Out Renato Sanches, il tecnico portoghese deve valutare Smalling e Llorente. A sinistra Kristensen sarà titolare, mentre a destra Spinazzola è in vantaggio su Zalewski con l'alternativa El Shaarawy sempre valida. In casa Frosinone, Di Francesco sarà costretto a chiedere gli straordinari a diversi suoi calciatori. Oltre ai vari Harroui, Kalaj, Gelli, Lirola e Kaio Jorge (già indisponibili anche nella sfida contro la Fiorentina), ci sono da valutare le condizioni di Romagnoli e di Garritano usciti malconci dalla partita di giovedì.

Roma-Frosinone, segui la diretta sul nostro sito

