La Roma svela la terza maglia e cambia il logo del club su social e sito

L'eleganza del nero incontra la storia e l'eternità della Roma. Questa mattina il club giallorosso ha svelato la sua terza maglia per la stagione 2023-24 e per l'occasione tutti i profili social e il sito ufficiale hanno visto cambiare il logo della società con il lupetto di Piero Gratton. E proprio l'iconico lupetto, inserito all'altezza del cuore e disegnato su sfondo bianco con i contorni giallorossi, è tornato protagonista in questo terzo kit firmato Adidas, proprio come era già successo nelle casacche del passato.