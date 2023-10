Dybala festeggia sui social: il messaggio d'amore alla Roma esalta i tifosi

ROMA - Una notte importante quella dell'Olimpico. La Roma torna a vincere e lo fa battendo un buon Frosinone grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini . Un successo fondamentale per i giallorossi chiamati a rialzare la testa dopo il brutto ko di Genova.

Il messaggio d'amore alla Roma

In campo anche Paulo Dybala che non ha gonfiato la rete ma, come sempre, ha dato il suo contributo fondamentale regalando due assist ai compagni. Al termine del match la Joya ha così esultato sui social: "Grinta e Cuore! Dopo una settimana difficile era quello che serviva! Grande vittoria, continuiamo cosi! Daje Roma!", un messaggio pieno d'amore che certifica ancor di più l'importanza del match.

Dybala, il post esalta i tifosi e non solo...

Inutile dire che il post dell'argentino ha fatto il pieno di like e tra questi ne spiccano due in particolare: quello dell'ex Roma Nicolò Zaniolo e quello dell'argentino Barrenechea che proprio all'Olimpico è sceso in campo da titolare con la maglia del Frosinone.