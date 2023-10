Sponsor arabo, la Roma chiarisce: tutti i dettagli

Sponsor arabo, la Roma tratta

La città araba, come Roma, è infatti in corsa per ospitare Expo2030, con una decisione finale che sarà presa a fine novembre, ma - dopo le indiscrezioni stampa su un accordo commerciale con uno sponsor arabo che rischierebbe di impattare sulla corsa per l'Expo - la società giallorossa ribadisce che nell'intraprendere la trattativa una delle basi sia stata proprio quella di non voler legare la sponsorizzazione alla corsa di Riad in concorrenza con la Capitale. Per questo fonti del club negano che sulla maglia giallorossa possano esserci scritte come "visit Riad" o simili, con l'accordo che sarebbe puramente commerciale, tant'è che in una delle prossime due soste per le nazionali dovrebbe disputarsi anche un'amichevole con una società araba (probabilmente l'Al-Shabab). La definizione dell'accordo, che sarà di circa 7 milioni, arriverà a stretto a giro e la Roma ritiene che non possa essere una trattativa tra privati a inficiare la scelta finale per la sede di Expo.