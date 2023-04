Roma, sospeso Digitalbits: ecco la storica scritta sulla maglia contro il Milan

La maglia giallorossa quindi domani non vedrà la scritta Digitabits, ma non sarà probabilmente neanche priva di un logo. La Roma ha infatti inoltrato al Comune la richiesta di poter giocare con la scritta SPQR, come omaggio alla città. In attesa di risposta, che dovrebbe essere comunque positiva, la Roma è stata chiara con l'azienda: niente pagamento, niente sponsor. L'unica eccezione sarà per la sfida di domani della Roma Femminile, che per motivi logistici (legati alla reperibilità di maglie senza già la stampa dello sponsor) avrà la Digitabilts sulla divisa.