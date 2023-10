Mourinho-Bergomi, simpatico siparietto in diretta tv: "Non sono un paraculo"

Simpatico siparietto nel post partita di Roma-Servette. Dallo studio Bergomi fa a Mourinho una domanda sulla solidità del centrocampo dei giallorossi, un punto su cui lavorare. Il tecnico portoghese apprezza la domanda: “Sai che io non sono un… si può dire? Non sono un paraculo, però quando Bergomi parla, parla sempre correttamente. È vero non abbiamo ancora incontrato questa solidità perché non ci sono i giocatori con regolarità, per via degli infortuni. Renato Sanchez è un giocatore importante per noi, perché significa ritmo, Paredes è la nostra sicurezza e sta crescendo, Bove sta avendo una buona evoluzione, Cristante che per me è il più completo nella sua essenza di gioco deve fare il difensore centrale, Pellegrini che è la nostra creatività gioca e non gioca, e Aouar è quello che sta facendo veramente fatica a trovare quello che siamo noi come squadra perché non saremo noi ad andare nella sua direzione, è lui che deve venire nella nostra direzione”.