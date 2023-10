Retroscena Roma, Friedkin era già pronto a cacciare Mourinho dopo il ko contro il Genoa!

ROMA - Dan Friedkin è pronto a licenziare Mourinho in caso di sconfitta contro il Cagliari. Il presidente americano vuole un cambiamento all'interno della squadra e ha deciso di far pagare l'allenatore. Ma attenzione perché il possibile esonero in caso di ko contro Cagliari è solo l'ultima decisione di Friedkin, che già dieci giorni fa era pronto a una mossa drastica. Il presidente infatti avrebbe voluto cacciarlo subito dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa per 4-1, ovvero nella settimana della Ryder Cup, l’evento che l’aveva spinto di nuovo nella Capitale e a ripresentarsi a Trigoria. Solo l’intervento di Tiago Pinto riuscì a evitare il licenziamento immediato di Mourinho. Almeno temporaneamente, perché se la Roma dovesse perdere a Cagliari, la situazione degenererebbe nuovamente e porterebbe all'allontanamento dello Special One.