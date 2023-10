Come arrivò Ranieri a sfidare Mourinho e ad allenare la Roma? Il retroscena di Totti è esilarante

Domani si gioca Cagliari-Roma e Claudio Ranieri ritroverà la squadra del suo cuore, quella per cui tifava da bambino. E quella che ha allenato due volte. La prima nel 2009, quando sfidò l' Inter di Mourinho arrivando a giocarsi lo scudetto. Ma come si arrivò alla sua scelta quando Spalletti andò via? Lo ha raccontato Francesco Totti alla presentazione del suo libro al Colosseo, nel 2018. Un aneddoto diventato - di nuovo - virale in questi giorni proprio alla vigilia di Cagliari-Roma.

Ranieri alla Roma, il retroscena esilarante di Totti

Francesco racconta: "Quando andò via Spalletti ci riunimmo con la dirigenza (oltre a lui e De Rossi anche Pizarro, Perrotta e altri senatori, ndr). Ci dissero che la scelta era tra Ranieri e Mancini. Noi parlammo, ci consultammo e proponemmo Mancini che in quel momento era l'allenatore più in voga, europeo, voleva i campioni. "Ok, Mancini", dissero. Andai a casa, alle 7 di sera vidi in tv: "Roma, scelto l'allenatore. E'... Ranieri. Ah". Il racconto di Totti, unito alle sue espressioni, è esilarante e spesso ha fatto ridere anche lo stesso Ranieri. Ed è di nuovo diventato virale.