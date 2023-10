Roma, Lukaku: "Se dicessi davvero cosa è accaduto in estate rimarreste scioccati"

Lukaku: "Se dicessi davvero com'è andata..."

"La maggior parte delle persone qui in sala mi conoscono. Non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente non mi sarei tirato indietro e lo avrei fatto. Le occasioni sprecate a Istanbul? I primi giorni mi sentivo un po' a disagio, ma la mia mente era fuori posto per quello che era successo nei giorni prima. Di questo parlerò più avanti..." ha affermato l'attaccante belga.

La menzione speciale a Nainggolan

Poi l'approdo alla Roma di Mourinho: "Alla Roma mi sono trovato subito bene fin dalla trattativa e devo ringraziare anche Radja per il contatto con la società. Mi ha informato sulla squadra e sui tifosi. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con José Mourinho prima di firmare".

"Al Hilal? Onorato dell'interesse"

Infine la chiosa è sull'interesse dell'Arabia Saudita: "Sono stato onorato di questo interesse dell'Al Hilal, ma dopo le conversazioni non ero del tutto convinto. Sono il club più grande del Medio Oriente e il campionato lì diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora andarmene dall'Europa", ha concluso l'attaccante giallorosso.