Lukaku, l'Inter si ritira dalla trattativa con il Chelsea

Lukaku e il valzer delle punte

Lukaku è al centro di un vorticoso giro di mercato, che comprende anche Vlahovic, il Paris Saint Germain e il giovane Hugo Ekitike. L'agente del centravanti juventino ha in mano un accordo con i dirigenti del club parigino, per una cifra vicina ai 70 milioni di euro (che il Psg voleva coprire con la vendita del giovane attaccante). Soldi che i bianconeri utilizzerebbero per accontentare il Chelsea e strappare Lukaku all'Inter. I nerazzurri erano in attesa di chiudere la cessione di Onana al Manchester United. Con la cifra guadagnata, contavano di pareggiare l'offerta della Juventus. Ma la decisione di ritirarsi dalla trattativa ha modificato le carte in tavola.