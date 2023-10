I 50mila fischietti contro Lukaku a San Siro? Arriva la risposta di Romelu

Romelu Lukaku è pronto. E per nulla intimorito. Ovviamente sa che il prossimo 29 ottobre, a San Siro, i tifosi dell'Inter hanno preparato per lui un'accoglienza speciale, con 50mila fischietti pronti a fargli sentire il peso della pressione del grande ex. Una pressione che però non interessa a Big Rom. Ieri, durante la conferenza stampa che ha tenuto in Belgio, gli è stata fatta una precisa domanda su questo e lui ha reagito a modo suo. Ecco come.