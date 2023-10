Azmoun si ripete: un altro super gol per l’Iran

Mai gol banali. Dopo la magia contro la Giordania , Azmoun è finito sul tabellino dei marcatori anche nel test contro il Qatar . Per la precisione ha segnato il terzo centro per l’Iran : la partita poi è finita con il punteggio di 4-0. Tutte le marcature sono arrivate nella ripresa, nel giro di sette minuti.

Azmoun e il gol al volo con l’Iran

L’attaccante della Roma ha realizzato un gol al volo di sinistro in mezza girata. Si è coordinato al centro dell’area sfruttando al massimo un cross arretrato: il portiere ha toccato la sfera ma non è riuscito a evitare la rete. Azmoun è in palla. Adesso tornerà a Roma, alla corte di Mourinho, restando in attesa di avere spazio in giallorosso nell'imminente tour de force.