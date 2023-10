Mourinho e Palladino bufera, caos tra le panchine: "Piangi piangi"

Succede tutto, o quasi, nel finale. Il gol di El Shaarawy, che regala alla Roma la vittoria contro il Monza. E poi le polemiche, che partono da lontano, tra la panchine di Roma e Monza. Le avvisaglie c'erano state già durante la partita, poi dopo la rete di El Shaarawy è successo di tutto. Mourinho prima esulta, poi fa segno alla panchina del Monza di stare in silenzio, con il dito davanti la bocca. Palladino esplode, lo devono trattenere. Quando si calma è il suo team manager a dirigersi verso la panchina e anche lui deve essere trattenuto. Nuno Santos, il preparatore dei portieri della Roma e uomo di fiducia di Mourinho, risponde per le rime e l'arbitro lo esplelle. Così come espelle il team manager del Monza.