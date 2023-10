Mourinho-Palladino, ancora scintille: il Monza protesta, la reazione è di fuoco

Evidentemente è destino, tra Roma e Monza le cose non devono mai filare lisce. E' il 41' del primo tempo, D'Ambrosio viene espulso per doppia ammonizione per un fallo a centrocampo su Belotti e scatta la protesta. Quella dell'ex Inter in campo, quella della panchina del Monza fuori. Per la Roma scatta Nuno Santos, preparatore dei portieri, ma il team manager Cardini lo riporta indietro. Mourinho, però, non rimane in silenzio e risponde alle accuse della panchina del Monza.