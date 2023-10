L'omaggio di Dybala a Bruno Conti prima di Roma-Monza

ROMA - Un giorno speciale per Bruno Conti, premiato all'Olimpico per i suoi 50 anni di Roma. Una militanza iniziata 73 anni fa, mezzo secolo in cui ha vestito i panni di giocatore, dirigente e all'occorrenza anche tecnico dei giallorossi, i cui tifosi lo hanno omaggiato in occasione del match di campionato vinto dalla squadra di José Mourinho contro il Monza grazie a una rete di El Shaarawy (in lacrime dopo il gol al 90').