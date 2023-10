El Shaarawy scoppia a piangere dopo il gol: "Scommesse? La verità è questa"

Finisce tra le lacrime, la Roma-Monza di Stephan El Shaarawy, autore del gol che proprio al 90' ha regalato i tre punti alla squadra di Mourinho. Il Faraone è stato al centro di accuse riguardanti il caso scommesse che sta tenendo banco negli ultimi giorni e a fine partita ha voluto dire la verità. "Scommesse? Mi hanno fatto male quelle speculazioni. Ho la coscienza a posto al 100% e fa male quando non vengono dette cose vere. È un accumulo di emozioni, ma sono felice". "Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio, quando vivi emozioni come queste: segnare all’ultimo minuto e correre sotto la curva. Ho pensato sempre solo a giocare e divertirmi", ha aggiunto.