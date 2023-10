Diretta Mourinho, segui la conferenza stampa prima di Roma-Monza LIVE

ROMA - Vigilia di campionato per la Roma: i giallorossi sfideranno domani (domenica 22 ottobre, alle 12:30) il Monza di Palladino che li precede in classifica (12 punti per i brianzoli contro gli 11 di Lukaku e compagni). José Mourinho risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a partire dalle 14:30. Segui in diretta le sue parole.