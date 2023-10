"Mourinho piace al Real Madrid come successore di Ancelotti"

ROMA - Potrebbe sbocciare un nuovo amore tra il Real Madrid e José Mourinho. Secondo gli spagnoli di Mundo Deportivo il club blanco ha individuato nell'attuale tecnico della Roma l'erede di Carlo Ancelotti, che lascerà il Real a fine stagione in virtù di un impegno che partirà a giugno con la nazionale brasiliana. "José Mourinho è ricomparso sulla scena dei blancos come uno dei possibili sostituti di Ancelotti per la prossima stagione - si legge in un articolo della testata catalana - il portoghese è ormai tornato alla grande perché la massa dei tifosi del Real Madrid che non lo hanno dimenticato è più forte da quando il suo nome è riapparso come candidato per la panchina del Real".