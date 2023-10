Belotti, esame Monza per conquistare la Nazionale

La gara contro il Monza sarà per lui una vera e propria prova del nove. Da attaccante non può che essere così. Giochi di parole a parte, per Andrea Belotti la sfida di domenica pomeriggio sarà un esame di laurea, per certificare di aver messo ormai alle spalle i periodi di difficoltà e di essere tornato finalmente ai suoi livelli. L’inizio di stagione è stato più che incoraggiante con cinque gol e due assist, più di quanto fatto in un intero anno, il suo primo in giallorosso, adesso arriva per lui la parte più difficile: confermarsi e mantenere questo stato di forma. Chi gli è vicino è sicuro di non averlo mai visto meglio. Non solo atleticamente, ma anche mentalmente. Belotti si è rigenerato in questi ultimi mesi grazie a un lavoro duro e a tratti estenuante, ma che lo ha fatto andare oltre la crisi che nelle ultime stagioni lo aveva totalmente assorbito. Infortuni, scarsa condizione fisica, perdita di fiducia, assenza di gol: situazioni che avrebbero messo ko chiunque. Eppure il Gallo è riuscito a rialzarsi per affrontare un’altra ripresa e mettersi in gioco. Il rinnovo di contratto in extremis - arrivato poche ore dopo il grave infortunio di Abraham -, l’intera preparazione pre stagionale questa volta svolta con la squadra e la fiducia dei compagni oltre che di Mourinho gli hanno dato una carica in più, nuova energia per affrontare la stagione della verità. Quella che indicherà se il Gallo può effettivamente tornare ai livelli degli anno d’oro di Torino. E fin qui la risposta c’è stata.

Belotti, obiettivo Nazionale

A tal punto che adesso Belotti non solo vuole spingere la Roma in alto e dimostrarsi la giusta spalla di Lukaku in assenza di Dybala, ma vuole anche lanciare un segnale a Luciano Spalletti. Se la Nazionale è in cerca di gol, di sacrificio e carattere, allora deve puntare su di lui. Ecco, il centravanti giallorosso spera di essere preso in considerazione per la sosta di novembre, quella che deciderà l’ingresso degli Azzurri al prossimo Europeo. Il ventinovenne vuole una convocazione contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina, vuole far parte del gruppo e finalmente ritrovare lo spogliatoio di Coverciano. Il suo ultimo gol con la Nazionale risale al 28 maggio 2021, nel 7-0 contro San Marino. Incontro giocato all’Unipol Domus di Cagliari, dove appena tredici giorni fa ha realizzato un importante (oltre che bello) gol con la Roma nella vittoria contro la squadra sarda. Segnali? Chissà.

Belotti, verso il 110 e lode

Fatto sta che adesso Belotti dovrà sfruttare al meglio le prossime sei partite tra campionato ed Europa League per convincere Spalletti a dargli un posto tra in convocati, ma anche Mourinho a puntare sempre di più su di lui. Di certo le gare tra Monza, Slavia Praga e Inter saranno importanti perché senza Dybala dovrà essere il giusto compagno di Big Rom in attacco. Insieme hanno giocato contro il Servette («Mi sono piaciuti nel secondo tempo», aveva detto lo Special One) e a Cagliari, dopo l’infortunio di Dybala. Quando Lukaku ha cercato di aiutarlo il più possibile a esprimersi nel migliore dei modi spostandosi leggermente per lasciare tutto il centro dell’area al compagno. Lo ha fatto in un momento psicofisico straordinario e perché sapeva (e sa) di mettere così più a suo agio un giocatore subentrato. La leadership di Big Rom sarà senz’altro d’aiuto per trovare il giusto feeling con il Gallo che - motivato al massimo - da questo ultimo esame vuole strappare il punteggio massimo. Quindi la vittoria contro il Monza, ma anche un gol. Per quello che sarebbe il suo decimo con la maglia della Roma. Poco, certo, in un anno e mezzo, per questo vuole recuperare visto l’ottimo rendimento in questo avvio di stagione. Ma non solo. Va bene laurearsi, ma conta anche il voto. E con un gol centrerebbe la rete numero 110 in Serie A, quella che poi lo spingerebbe a puntare anche la lode. Prima per la Roma, poi per la Nazionale.