Ludovica Pagani, dedica d'amore per El Shaarawy dopo il gol e le lacrime

Una settimana complicata, quella vissuta da Stephan El Shaarawy, tirato in ballo da Fabrizio Corona nell'ambito del caso scommesse e scoppiato in un pianto liberatorio al termine di Roma-Monza. Il Faraone ha segnato il gol partita proprio al 90' e ha regalato così la vittoria agli uomini di Mourinho. "Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio, quando vivi emozioni come queste: segnare all’ultimo minuto e correre sotto la curva", ha detto al termine della gara tra le lacrime. Sui social è intervenuta anche la compagna, Ludovica Pagani, che ha voluto dedicargli un messaggio d'amore bellissimo.