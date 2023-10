Roma-Monza non finisce più. In conferenza stampa l'allenatore del Monza, Palladino, ha svelato come mai fosse, nel finale, così nervoso: "Mi chiedete se è per i palloni? Sì, è per i palloni spariti. Non si trovavano più. Ne prendiamo atto". Palladino lo dice col sorriso, ma sottolinea che l'assenza dei palloni mentre il Monza cercava ci pareggiare lo ha mandato su tutte le furie.