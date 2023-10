"Mamma mia Edo": la reazione di Foti al gol di Bove è da brividi

Se, al super gol di Edoardo Bove contro lo Slavia Praga dopo neppure un minuto, José Mourinho in tirbuna è rimasto impassibile - con i tifosi quattro o cinque file avanti che lo cercavano per esultate - in campo il suo vice, Salvatore Foti, è esploso. Impossibile, per lui, restare fermo di fronte alla prodezza del centrocampista.