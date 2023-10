Roma-Slavia Praga 2-0, rivivi la diretta: Mourinho in testa, Lukaku e Bove decisivi

Intervento in ritardo di N'Dicka : secondo giallo per la Roma.

Dopo uno scontro aereo Cristante resta a terra dolorante . Colpo sul ginocchio per il centrocampista, che lascia momentaneamente la Roma in 10.

Triplice fischio all'Olimpico: la Roma batte lo Slavia Praga e vola in testa da sola al Gruppo G con tre vittorie in tre partite .

Partita decisa nei primi 17 minuti , con il gol lampo di Bove e il raddoppio firmato dal solito Lukaku (in gol in tutte e tre le prime partite del girone). I giallorossi si limitano poi a gestire il pallone e le energie contro uno Slavia Praga che non riesce mai a rendersi pericoloso.

Non sono state ore facili, sul fronte ordine pubblico, dentro e fuori l'Olimpico. Non tanto tra tifosi della Roma e dello Slavia Praga, quanto tra supporter cechi e forze dell'ordine. Il bilancio dice: 2 steward feriti e in ospedale (non in condizioni preoccupanti), 3 agenti feriti, 4 ultras arrestati.

Queste le parole di El Shaarawy nel post-partita: "Volevamo far capire subito agli avversari che non c'era partita. Questo è quello che avevamo in testa e quello che voleva il mister. Così è stato, abbiamo subito fatto gol e poi il secondo. Poi abbiamo gestito bene tutta la partita. Era una vittoria che volevamo per essere primi nel girone e niente, adesso abbiamo dato anche continuità alle vittorie. Siamo soddisfatti della prestazione e della vittoria”.

Queste le parole di Mourinho nel post-partita: "Non succede spesso che inizia la partita e segni. Ma abbiamo fatto una bella pressione. Dove poi ha fatto un bel tiro e un bel gol, importante per noi che ci ha regalato una partita diversa. Abbiamo capito che è una squadra forte con la palla, abbiamo quindi pensato che pressando non li avremmo lasciati giocare".

Battendo lo Slavia Praga, la Roma ha vinto le prime tre gare in una singola fase a gironi in competizioni europee per la prima volta nella sua storia .

Edoardo Bove ci ha messo solo 43 secondi per sbloccare la sfida contro lo Slavia Praga: è il gol più rapido segnato dalla Roma in Europa League. Battuto il precedente record di 57 secondi di Mkhitaryan (contro il Cluj il 5 novembre 2020).

Ottimo cross in area per Cristante , che prova il tocco sotto per sorprendere il portiere. Mandous però risponde bene e blocca la palla.

Bastano solo 45 secondi ai giallorossi per sbloccare la sfida: recupero di El Shaarawy , palla per Bove che dal limite dell'area fa partire un grandissimo tiro con cui sblocca la sfida.

I giallorossi sono già in vantaggio e ora si difendono efficacemente dal tentativo di reazione dello Slavia Praga, che non riesce a trovare spazi.

Non arriva la reazione dei cechi, mentre i giallorossi gestiscono in tranquillità il possesso aspettando gli avversari, forti del gol del vantaggio di Bove.

Altro recupero e altro assist perfetto di El Shaarawy , stavolta per Lukaku che sfonda in area e di potenza trova il gol del raddoppio. Esplode di gioia l'Olimpico, la Roma è sul 2-0 dopo neanche venti minuti di gioco.

La reazione del vice Mourinho, in panchina per la squalifica dello Special One, al bellissimo gol di Bove che ha sbloccato la partita dopo neanche un minuto.

Ammonizione per Bove , che interviene in ritardo su Zafeiris.

Brutta entrata di Zafeiris su Aouar . Il centrocampista giallorosso si rialza acciaccato, ma per l'arbitro non c'è l'ammonizione.

Ci prova Van Buren da fuori, Svilar si allunga e manda in calcio d'angolo. Cresce la pressione dello Slavia Praga, ma la Roma è ancora in controllo.

Si chiude la prima metà di gioco. Partenza fantastica della Roma , con due gol in 17 minuti, che poi gestisce il pallone e torna negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Timida reazione dello Slavia Praga nel finale, non abbastanza per impensierire la difesa giallorossa.

20:50

Tiago Pinto: "Lukaku trascina compagni e tifosi"

Queste le parole di Tiago Pinto su Lukaku: "Fa un po' tutto da solo. È un grande professionista, trascina compagni e tifosi, è un ragazzo perbene, ha un cuore d'oro ed oggi è disponibile per giocare e fare il meglio. Voglio sempre parlare delle partite, non entro più nei 'casini', ma noi che lavoriamo nel calcio abbiamo una responsabilità sociale molto grande. Quando qualcuno di noi alimenta il clima dell'odio è una cosa sbagliata per il calcio in generale. Poi si fanno le riflessioni sui diritti tv, sul posto che occupa il nostro calcio nel panorama internazionale, ma ci dimentichiamo cosa facciamo nel quotidiano. Quelli che parlano negativamente della scelta di Lukaku magari sono gli stessi che hanno definito come meravigliose le scelte di Mkhitaryan e Dzeko. Non voglio problemi e confusioni, ho tanto rispetto per tutti gli addetti ai lavori del calcio italiano dai quali ho imparato molto, ma facciamo attenzione a ciò che diciamo e facciamo. Romelu è un professionista, ha fatto le sue scelte, ha vinto con l'Inter e ora è contento con noi. Spero che abbiamo tutti un senso di responsabilità molto grande".

20:47

Tiago Pinto: "La Roma è una famiglia"

Queste le parole del general manager della Roma, Tiago Pinto, nel pre-partita: "Cristante? Oltre alla qualità calcistica è un professionista, un grande uomo, uno dei più importanti della rosa non solo in campo, ma per quello che rappresenta per la società. A volte è un po' sottovalutato, ma è sempre lì, gioca sempre e bene, copre tutti ruoli. Caso scommesse? Cerchiamo di gestire nel migliore dei modi possibile le cose, ci siamo guardati negli occhi con Zalewski ed El Shaarawy e non potevamo lasciarli soli, abbiamo dato loro il sostegno di cui avevano bisogno. Domenica erano disposti a giocare, questa è una famiglia e quando ci sono problemi li risolviamo insieme".

20:42

Roma-Slavia Praga, presente anche Spalletti

A seguire la sfida all'Olimpico ci sarà anche Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana ed ex tecnico dei giallorossi.

20:39

Llorente: "Serve attenzione"

Le parole di Diego Llorente nel pre-partita: "Tutte le sfide sono importanti. Loro hanno una grande squadra, hanno fatto bene finora e quella di stasera sarà quindi una bella partita. Queste sfide hanno bisogno di attenzioni. Ogni minimo dettaglio è importante, serve che gli episodi girino dalla nostra parte. Io mi sono allenato bene con i compagni, sono pronto".

20:30

Roma, Mourinho entra in sala stampa

Il tecnico giallorosso, squalificato, seguirà la partita dalla tribuna. In panchina ci sarà il suo vice Foti.

20:26

Roma e Slavia Praga, il dato sui tiri subiti

Roma e Slavia Praga hanno entrambe subito quattro tiri nello specchio in questa stagione di Europa League, solo il Qarabag (tre) ne ha concessi meno.

20:18

Roma-Slavia Praga, scontri nel settore ospiti

Ancora scontri dei tifosi cechi, stavolta all'interno del settore ospiti dello stadio con uno steward contuso.

20:15

Roma-Slavia Praga, dove vederla in tv e streaming

Ecco come seguire, in diretta tv o streaming, la sfida all'Olimpico tra i giallorossi e i cechi.

20:07

Roma-Slavia Praga, arrivato anche Giannini

L'ex capitano giallorosso è arrivato all'Olimpico per la partita contro lo Slavia Praga, che porta per lui brutti ricordi.

20:00

La frase di Giannini che accoglie i tifosi vip

Giannini accoglie i tifosi vip all'Olimpico con una frase particolare.