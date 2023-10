Mourinho: "Lukaku? Non pensavo fosse così importante per l'Inter"

15:30

Giannini in lacrime per lo Slavia Praga

Il Principe Giannini ricorda con dolore quella partita del 1996 contro lo Slavia Praga: "Si stava concludendo la mia carriera alla Roma"

15:15

Pronostico Roma-Slavia Praga

La Roma si gioca il primo posto del gruppo G contro una formazione che ha perso solo uno dei 19 match ufficiali fin qui disputati in stagione

15:00

Roma multata per colpa dei raccattapalle

Sanzione di 10mila euro dopo Roma-Monza al club giallorosso per colpa dei raccattapalle

14:15

Mou e il tennista, il retroscena virale

Intanto è diventata virale l'appello di José Mourinho a caccia del numero di Stepanek:

13:46

Svilar e la scuola dei portieri italiani

"Qui ci sono tanti portieri forti e bravi, ma io ho un allenatore dei portieri portoghesi. Conosco quella scuola, sono stato lì cinque anni e mi piace quella scuola lì, anche"

13:45

Svilar e la Roma che già pensa alla finale di Dublino

"Penso che i giorni dopo la finale sono stati duri per tutti, ma abbiamo giocato poi una partita di campionato e abbiamo iniziato una nuova stagione e abbiamo lasciato la finale dietro di noi. Purtroppo. Speriamo che in futuro vinceremo ogni partita, noi pensiamo solo a questo"

13:44

Svilar e l'attacco dello Slavia

"Hanno un buon attacco, l'abbiamo analizzata. Ma anche noi siamo una buona squadra, sarà una gara difficile, domani analizzeremo ancora un po' e saremo pronti per la partita"

13:43

Svilar e il momento della Roma

"Abbiamo fatto bene nelle ultime 4 partite e speriamo di continuare così"

13:41

Svilar e i cambiamenti della Roma

"Qualcosa è cambiato, ma abbiamo i giocatori per la costruzione dal basso"

13:39

Svilar e gli aspetti in cui è cresciuto: "Mi sento più portiere"

"Mi sento migliorato mentalmente, ma ho lavorato con Nuno per un anno e mezzo e le cose vanno sempre meglio. Mi sono abituato a lavorare e a giocare con la squadra, mi sento più maturo e più portiere"

13:37

Svilar e la concorrenza su Rui Patricio

"Devo sfruttare le occasioni che mi da l'allenatore, penso solo a domani. Il prossimo anno sarà il prossimo anno"

13:36

Inizia la conferenza di Svilar

Inizia a parlare Svilar dopo Mourinho

13:32

Mou cerca il numero di Stepanek

"Voglio approfittare di voi: ho perso il numero di Stepanek e ne voglio approfittare perché voglio sentirlo. Magari potete aiutarmi", dice rivolto ai cronisti cechi.

13:30

Mourinho sul calcio ceco e i ricordi del periodo del Porto quando andò a Praga

"E' passata una vita, una settimana o due dopo essere arrivato al Porto poi non ho più affrontato squadre della Repubblica Ceca. Slavia e Sparta sono superiori a tutte"

13:27

Mourinho parla dello Slavia Praga

"Ho visto tante partite: uno Slavia con lo Sparta e uno che ha giocato tutte le altre partite. Che Slavia avremo domani? Noi siamo preparati per tutte e due. Sono molto bravi davanti, dinamiche ben definite. Contro lo Sparta hanno avuto meno possesso, ma parliamo di una squadra ben preparata. Giocatori bravi e allenatore bravo, non lo conosco personalmente ma sarà sicuramente così"

13:23

Mourinho risponde, con ironia, su Lukaku verso l'Inter. E tira bordate

"Lukaku giocherà domani, abbiamo una partita difficile e importante e lui per noi lo è, soprattutto senza Dybala e Pellegrini. Deve giocare. Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano, perché quello che Romelu ha fatto lì (vincere scudetti e coppe) lo hanno fatto 200 giocatori nella storia dell'Inter... E' interessante da vedere, andare dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister è un dramma, però per Calhanoglu andare dal Milan all'Inter è una meraviglia. Cannavaro dall'Inter alla Juve no problem, Vieri idem qualche anno fa, Lukaku invece... Mi spaventa perché non sapevo che Lukaku fosse così tanto nel cuore dell'Inter"

13:22

N'Dicka gioca, Smalling no

"N'Dicka gioca e non possiamo fare turnover e su Smalling non ci sono piani. Chris ha fatto riscaldamento e torello, non ci sono piani per lui"

13:21

Mourinho: "Con me e gli altri due pesi e due misure"

"Penso che ci siano due pesi e due misure con me viste le squalifiche? Lo penso e se mi fai questa domanda (dice rivolto al giornalista, ndr) lo pensi anche tu"

13:20

Via alla conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di José Mourinho

13:12

Mourinho sull'Inter

"Sono fortissimi e dovrebbero vincere il campionato con 20 punti di vantaggio, perché sono bravi e tanti. Ma noi andremo lì e proveremo a fare la nostra partita con le nostre forze"

13:09

Mourinho attacca: "Idiota chi dice che mi sono fatto squalificare apposta"

"Io squalificato apposta per non andare all'Inter? Parlano tanti idioti, se poi sono nel mondo del calcio sono ancora più idioti. Mi dispiace non essere in panchina per i miei giocatori. Merito o no questa squalifica? Non ne voglio parlare, ma la leggere deve essere uguale per tutti. Ho visto altri fare brutti gesti, altri fare anche peggio, ma per me è sempre la stessa storia. Ho avuto finora un comportamento super corretto, sono stato espulso con il Monza, se per me deve essere per tutti la legge".

13:08

Mourinho sul turnover

"El Sha può giocarsela in attacco, certo. Ma noi non siamo l'Inter, non possiamo cambiare cinque giocatori per giocare una gara di Champions, pure importanti. Siamo in difficoltà, ma noi nelle difficoltà abbiamo sempre cuore e soluzione. Avremo cinque bambini in panchina e non potremo fare grande turnover"

13:05

Le parole di Mourinho a Sky

"Reazione ottima, nell'ultima partita non abbiamo giocato bene, ma dimostra che la squadra ha fiducia. C'è empatia con i tifosi, è fondamentale, sono stati loro che ci hanno concesso di vincere alla fine con il Monza. Lo Slavia è la squadra più forte che abbiamo nel girone. Sono molto bravi in fase offensiva, attaccanti di qualità, centrocampo che gira bene la palla, i due difensori hanno dinamica. E poi vincono praticamente sempre e quando vinci sempre c'è uno stato emotivo molto positivo"

12:57

Le parole della Ceo Souloukou su Mourinho

Intanto arrivano le parole della Ceo Lina Souloukou su José Mourinho:

12:40

Assente anche Rui Patricio

Nella rifinitura della Roma assente anche Rui Patricio: come già successo in coppa, al suo posto ci sarà Svilar

12:35

Roma, allarme Spinazzola

Oggi Spinazzola non ha fatto la rifinitura con la squadra: sarà Mourinho a spiegare le sue condizioni

12:30

Tra un'ora la conferenza di Mourinho

Tra un'ora a Trigoria via alla conferenza di José Mourinho. Con lui Mile Svilar

