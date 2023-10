Roma multata per colpa dei raccattapalle: il motivo è curioso

José Mourinho (così come Nuno Santos) salterà per il secondo anno consecutivo la sfida di San Siro contro l’Inter. Ieri pomeriggio è arrivata l’ufficialità del Giudice Sportivo che ha motivato l'espulsione del tecnico nella sfida contro l’Inter «per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale». Quel «Parla, poi piangi» riferito ai componenti della panchina del Monza gli sono costati un cartellino rosso, sebbene lo stesso Mourinho avesse motivato il gesto alla fine della partita: «Ho zittito e fatto loro segno che piangevano, ma non c’è stata nessuna parola offensiva. Lo show e la pressione sull’arbitro l’hanno fatta loro. Quello che avevo da dirgli gliel’ho detto, più onesto di così…».