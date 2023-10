Roma-Slavia, tensione all'Olimpico: steward feriti, sangue e striscione rubato

L'allerta, adesso, è tutta per il post partita. Perché non tutti i (quasi) 4mila tifosi cechi ripartiranno stanotte per Praga. Molti andranno via dall'Italia domani e per questo per gestire, nelle vie del centro, è stata aumentata la sicurezza. Non sono state ore facili, sul fronte ordine pubblico, dentro e fuori l'Olimpico. Non tanto tra tifosi della Roma e dello Slavia Praga, quanto tra supporter cechi e forze dell'ordine. Il bilancio dice: 2 steward feriti e in ospedale (non in condizioni preoccupanti), 3 agenti feriti, 4 ultras arrestati. E, ancora, uno striscione rubato, quello del Roma Club Tuscolano, appeso nel settore ospiti a testa in giù.