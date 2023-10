Il bambino Cherubini da San Basilio e il retroscena: "Ciao Lazio, meglio la Roma"

"Scusate, mi sono sbagliato. Vorrei tornare indietro". Non è mai facile pronunciare queste parole, soprattutto quando sei un ragazzino e dopo appena un anno vuoi fare retromarcia. Ma Luigi Cherubini , da San Basilio, uno dei quartieri più veri ma anche più complicati di Roma, lo stesso del cantante Ultimo , aveva le spalle grosse. E come lui la famiglia. Per questo nel 2018, quando chiese di poter tornare a Trigoria dopo appena un anno di Lazio, sfruttando il vincolo annuale, tutti gli dissero di sì. La volontà c'era, il talento anche e pazienza se, nell'estate del 2017, aveva lasciato la Roma per approdare a Formello.

Roma, chi è Luigi Cherubini

Classe 2004, quando decise di fare su e già tra l'area Sud e quella Nord della Capitale, ebbe articoli di giornali e ampie discussioni a suo nome sui social. Perché era considerato uno dei talenti migliori della sua generazione e il passaggio tra le due rivali cittadine fa sempre notizia: attaccante esterno, trequartista all'occorrenza, è il capitano della Primavera e indossa, come Pellegrini in prima squadra, il numero 7. E' alla Roma dal 2013, arrivato insieme all'inseparabile amico Pagano, ed è l'ennesimo talento scovato da Bruno Conti. A portarlo a Formello un altro nome eccellente: Mauro Bianchessi, all'epoca neo direttore del settore giovanile biancoceleste. Tanto per fare un esempio: è l'uomo che aveva portato al Milan Gigio Donnarumma. Nato a Tivoli, arrivato alla Roma da Guidonia, gestito fino a un mes fa dagli stessi agenti di Pellegrini, sembrava fosse tifoso della Lazio (come molti nella sua famiglia), poi però, da grande, il cuore l'ha portato a scegliere la Roma. Non solo cuore, ma anche cervello, visto che la decisione di lasciare la Lazio dopo un solo anno per tornare a Trigoria è stata dettata dalla razionalità: il vivaio giallorosso gli sembrava, semplicemente, migliore. E l'esordio di ieri, con incoronazione finale di Mourinho, ne è la certezza.