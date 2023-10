Il Bodo non dimentica la Roma, che provocazione con lo stemma capovolto!

La Roma di José Mourinho si gode il successo contro lo Slavia Praga, il terzo in altrettante partite di Europa League, che ha mandato in delirio i tifosi. Tra i club scesi in campo per le competizione europee, c'è stata anche una vecchia conoscenza dei giallorossi: il Bodo/Glimt. E proprio i norvegesi sembrano non aver dimenticato il loro passato contro la Roma.