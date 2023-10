Scelta a sorpresa di José Mourinho. Se, lo scorso anno, da squalificato aveva visto la partita in un pullman fuori lo stadio, stavolta ha deciso di essere fisicamente presente dentro al Meazza. E per questo, tra lo stupore generale, si è accomodato in tribuna stampa. Con lui il preparatore dei portieri della Roma, anche lui squalificato, Nuno Santos.