Lukaku, maledizione incredibile: con la Roma primo rigore fallito in Italia

Incredibile ma vero: Romelu Lukaku sbaglia un rigore in Italia. E' successo al quinto minuto di Roma-Lecce, sotto la Curva Nord, tra lo stupore generale. Lukaku, infatti, aveva segnato tutti i rigori calciati in Italia, 14 su su 14. Al quindicesimo tentativo il primo errore. "Siamo sempre noi, non è possibile", una delle frasi più ricorrenti sui social tra i romanisti. Il rigore sbagliato, almeno nel primo tempo, ha avuto effetto sullo stesso Lukaku, che non è più riuscito ad incidere prima dell'intervallo.