Falcone rivela: "Ecco cosa mi ha detto Mourinho dopo Roma-Lecce"

Falcone e il siparietto con Mourinho

E proprio Falcone ha rivelato un simpatico siparietto dopo la partita: “Stavo salutando i giocatori della Roma - ha detto Falcone - poi il preparatore mi ha detto che mi stava cercando Mou. Mi ha detto: ‘è la terza volta che giochi contro di me, mi pari sempre tutto’. Mi ha fatto tanto piacere ricevere queste parole”. Falcone ha poi commentato il rigore di Lukaku, il primo sbagliato da BigRom in Serie A. “Avevo studiato Lukaku, un onore parargli il rigore contro la squadra per cui tifo, c’è l'ambizione di giocare in un top club, da quando avevo 4 anni il mio sogno era quello di giocare qui. Questo per me è un po’ l’anno della consacrazione, quindi vediamo. Ora penso al Lecce”.