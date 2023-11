Diretta Mourinho, segui le parole prima di Slavia Praga-Roma LIVE

È tutto pronto per la sfida di Europa League tra Slavia Praga e Roma . Alla vigilia del match a Praga, Mourinho risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa . Insieme a lui ci sarà Pagano : segui le sue parole in diretta .

19:58

"Il settore giovanile della Roma è molto forte"

"Il settore giovanile della Roma è molto forte e lo ha dimostrato in questi anni. Ci sono tanti ragazzi che lavorano bene come Joao che ha molto talento e se continuerà a lavorare con la testa giusta arriverà anche il suo momento".

19:56

Pagano: "Non pensiamo al derby"

"Noi siamo completamente concentrati sulla gara di domani e credo non sia giusto parlare di derby. Daremo tutto domani per vincere, da venerdì penseremo al derby".

19:55

Pagano: "Non mi aspettavo di giocare così"

Terminata la conferenza stampa di Mourinho prende la parola Pagano: "Penso di essere a un buon punto. A inizio stagione speravo di giocare così, il mister mi ha dato delle opportunità e io ho saputo coglierle. Quando il mister penserà di darmi altre occasioni cercherò di farmi trovare pronto".

19:52

"Campionato o Europa? Cercheremo di fare il meglio sempre"

"Cercheremo di fare il meglio possibile in campionato e vedremo se possiamo arrivare tra le prime quattro e vogliamo continuare in europa per il terzo anno consecutivo e vedere dove possiamo arrivare. Non sceglieremo una o l'altra. Ci saranno difficoltà ma sono cresciuto con il modo di pensare che la prossima partita e la prossima competizione che si gioca è sempre la più importante".

19:49

Mourinho: "Giocherà chi è in condizione"

"Faremo giocare tutti i giocatori che sono in condizione di fare due partite in tre giorni. Ci sono giocatori che stanno giocando sempre e sappiamo che si sentono bene. Ad esempio i tre difensori. Il cambio con Svilar lo farò, dopo posso cambiare o meno ma come struttura giocheremo con la formazione che pensiamo sia più forte".

19:45

Mourinho: "Sarri? Da queste dichiarazioni si vede la differenza tra allenatori"

"Riccardo domani sarà in panchina, è qui con voi perché fa parte della sua evoluzione. Tutti sappiamo che se la testa è nel posto giusto sarà un giocatore con un futuro importante. Sta giocando tantissimo, l'anno scorso era in Primavera. Noi siamo super felici per la sua crescita. Sarri? Penso che se qualcuno si deve sentire offeso dalle sue dichiarazioni è la gente di Praga non io. Da come ha parlato ha detto che lo Slavia è una squadra senza qualità, io ho sempre detto che invece è una squadra che ha dei valori. Quello che fa la differenza tra un allenatore che ha vino 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità in cui ogni partita è una gara seria da giocare e non ci sono amichevoli. Della dichiarazione di Sarri mi piacerebbe sentire sentire il pensiero della Lega di Serie A, perché ha fatto una critica diretta aspetto".

19:44

"Praga una bellissima città"

“Conosco aeroporti, alberghi e stadi in tutto il mondo, in tutti i continenti. Belle città come Praga non le conosco molto, purtroppo la mia vita non mi da tanto tempo per visitarle ma sappiamo tutti la bellezza di questa città. Ci sono molti giocatori storici nel vostro paese, anche io ho avuto qualcuno di loro, uno di loro ovviamente è uno dei migliori portieri di sempre e anche Charrell del Benfica era un fantastico giocatore".

19:40

"Slavia squadra forte, sarà una bella gara"

"Sì, a Roma abbiamo segnato al primo minuto, quando si segna al primo minuto ci sono le condizioni per fare una gara diversa. La partita è stata sotto controllo però l'ho detto prima di quella partita all’Olimpico e lo dico di nuovo lo Slavia è una squadra forte, ha giocatori di qualità, questo vuol dire che l’allenatore è bravo. Bello stadio, bell’ambiente, noi siamo vicini alla qualificazione, anche la loro situazione è privilegiata in relazione al Servette e allo Sheriff, sarà sicuramente una buona partita”.

19:38

Mourinho: "La partita della vita è la prossima"

"La partita della via è la prossima, sempre. Dal giorno in cui ho iniziato a essere un professionista la partita della vita è la prossima".

19:35

Mourinho, slitta ancora l'inizio della conferenza

Slitta ancora l'inizio della conferenza del tecnico Mourinho. Il ritardo è dovuto all'arrivo dei giallorossi a Praga atterrati alle 18.45.

19:30

Roma i precedenti con lo Slavia Praga

Sono cinque i precedenti tra i giallorossi e i cechi. Il bilancio sorride alla Roma che ha ottenuto complessivamente tre vittorie, compresa l'ultima dell'Olimpico per 2-0 con le reti di Bove e Lukaku.

19:15

Roma, una vittoria per la qualificazione

Con un successo in casa dello Slavia Praga la Roma potrebbe chiudere la questione qualificazione con ben due giornate di anticipo.

19:09

Slavia Praga-Roma, a che ora parla Mourinho

Precedentemente prevista per le 19.00, la conferenza slitterà almeno di 15 minuti dato che la Roma è atterrata intorno alle 18.45 a Praga. Insieme a Mourinho ci sarà Riccardo Pagano, che sostituisce Nicola Zalewski inizialmente designato per parlare con i cronisti.

19:00

Roma, ultima giornata di squalifica per Mourinho

Quella con lo Slavia Praga sarà l'ultima gara che Mourinho seguirà dagli spalti. Dalla prossima infatti il tecnico tornerà regolarmente in panchina causa fine della squalifica rimediata dopo la finale di Europa League della scorsa stagione.

18:50

Roma, la classifica del Gruppo G

La Roma arriva alla sfida contro lo Slavia Praga da prima della classe. I giallorossi guidano infatti il Gruppo G a punteggio pieno con 9 punti. Segue proprio lo Slavia Praga a 6, poi Servette e Sheriff a 1.

18:40

Roma, a Praga senza Spinazzola

La Roma si prepara all'importante sfida contro lo Slavia Praga in cui Josè Mourinho dovrà fare a meno di Spinazzola. L'esterno è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi ma non è ancora pronto al ritorno in campo. Per lui obiettivo derby.

18:30

Slavia Praga-Roma, la conferenza di Mourinho

Attesa per le parole di José Mourinho, alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga con la quale la sua Roma potrebbe ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Praga - Repubblica Ceca