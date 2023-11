Roma, il programma verso il derby: cosa accadrà dopo il ko con lo Slavia

ROMA - Non c'è tempo di pensare all'occasione persa con il ko in casa dello Slavia in Europa League, che già la Roma si deve proiettare verso il derby di domenica alle 18 contro la Lazio. Con soli tre giorni a disposizione, Mourinho e il suo staff hanno fissato il programma delle prossime ore in vista della stracittadina: la comitiva giallorossa, per evitare eccessivi carichi di stanchezza, resterà a dormire stanotte a Praga, per poi rientrare a Roma con un aereo in partenza domani, venerdì, intorno alle 11. Sbarcata nella Capitale, la squadra si sposterà a Trigoria: Mou e i suoi uomini resteranno a pranzo nel centro sportivo "Fulvio Bernardini" per poi svolgere una seduta di allenamento nel pomeriggio. Quindi il rompete le righe in vista della rifinitura di sabato.