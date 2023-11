Diretta Slavia Praga-Roma 0-0: segui la partita di Europa League LIVE

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - La Roma è chiamata a un appuntamento fondamentale nella quarta giornata di Europa League in cui affronterà alla Fortuna Arena lo Slavia Praga nel match in programma alle 18.45. Con un successo la squadra di Mourinho si qualificherebbe infatti al prossimo turno con ben due gare di anticipo ed eviterebbe quindi i fastidiosi impegni di febbraio. I giallorossi al momento sono al comando del Gruppo G a punteggio pieno (9), seguiti proprio dallo Slavia a 6. Segui il match in diretta.

Tutte le parole nel pre-partita di Tiago Pinto : "Bove? Quando sarà il momento affronteremo la situazione del rinnovo. Slavia Praga? Come ha detto Mou la partita della vita per noi è sempre la prossima". LEGGI TUTTO

Come ci si aspettava, partono forte i padroni di casa sostenuti dal calore del loro pubblico. La Roma, per ora, si difende.

I giallorossi faticano ad uscire dalla propria metà di campo , subendo la pressione degli avversari. Ritmi alti per ora da parte degli avversari, da valutare per quanto riusciranno a giocare con questa intensità.

Ecco l'undici titolare scelto per la sfida alla Fortuna Arena: lo Special One punta su Lukaku e Belotti davanti.

Queste le parole di Andrea Belotti nel pre-partita: "Se portiamo a casa il bottino pieno ci qualifichiamo da primi del girone, ci eviteremo così le altre due partite di spareggio. Speriamo di fare una grande partita e portare a casa il risultato. Mi trovo bene con Lukaku , quando andiamo in campo dobbiamo essere tutti utili alla causa e ci si mette a disposizione. Penso ci sia bisogno dell'aiuto di tutti e non solo mio e di Romelu. Devo fare bene e aiutare la squadra".

18:20

Slavia Praga-Roma, dove vederla in tv

Ecco come seguire, in diretta tv o streaming, la sfida di Europa League dei giallorossi di Mourinho. LEGGI TUTTO

18:17

Roma, il dato sulle trasferte in Repubblica Ceca

La Roma non ha mai vinto in trasferta contro una squadra ceca in Europa, collezionando un pareggio e due sconfitte. Uno dei due ko è arrivato proprio contro lo Slavia Praga, risalente al marzo 1996.

18:15

Lukaku, l'incredibile record in Europa League

Romelu Lukaku ha segnato in ognuna delle sue ultime 14 presenze in Europa League. La serie è iniziata nel novembre 2014 quando vestiva la maglia dell'Everton. Quella del belga è la più lunga striscia di gare con almeno una rete all'attivo per un giocatore in una specifica competizione Uefa, e stasera avrà l'occasione per alzare ancora l'asticella.

18:10

La situazione all'esterno della Fortuna Arena

A poco meno di mezz'ora dal fischio d'inizio della gara la situazione all'esterno della Fortuna Arena è piuttosto tranquilla nonostante siano molti i tifosi all'esterno senza il biglietto d'ingresso.

18:00

Mourinho il botta e risposta con Sarri

Il tecnico portoghese ha anche risposto a distanza alle parole del tecnico della Lazio infiammando già il derby in programma domenica: "Io penso che se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni sono le persone della Slavia, non io". (PER APPROFONDIRE)

17:50

Mourinho, le parole della vigilia

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico portoghese ha ribadito l'importanza della gara: "Stadio bello caldo, squadra di qualità, per fare quel risultato all'Olimpico abbiamo giocato davvero bene. Se la qualificazione è molto vicina, finire primi significa due gare in meno a febbraio. Conosciamo questa difficoltà perché l'anno scorso abbiamo giocato questo playoff. Dobbiamo cercare di fare un risultato che ci lascia in controllo del destino del girone per finire primi". (LEGGI TUTTO)

17:40

Roma, tre punti per la qualificazione

La gara della Fortuna Arena è importantissima per la squadra di Mourinho ora a punteggio pieno nel girone. Con un successo la Roma sarebbe già qualificata al prossimo turno con due giornate di anticipo.

17:30

La classifica del Gruppo G

Roma 9

Slavia Praga 6

Servette 1

Sheriff 1

17:16

Slavia Praga-Roma, le formazioni ufficiali

Slavia Praga (3-4-3): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Provod. All. Trpisovsky.

Roma (3-5-2): Svilar; Llorente, Ndicka, Mancini; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All. Mourinho (squalificato in panchina Foti).

17:05

Slavia Praga-Roma, gara fondamentale per i giallorossi

Tutto pronto alla Fortuna Arena in vista della gara tra Slavia Praga e Roma che scenderanno in campo alle 18.45. Una sfida a due quella del Gruppo G con Servette e Sheriff quasi fuori dai giochi e le squadre di Mourinho e Trpisovsky che si contendono il primato nel girone.

Fortuna Arena, Praga