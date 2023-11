Il tecnico dello Slavia esalta un gesto di Mourinho: "Tiferò Roma nel derby"

L'allenatore dello Slavia Praga su Mourinho

"Non la prendo in questo modo. Noi allenatori abbiamo delle visioni, delle idee, ma i giocatori le mettono in pratica. Quando l'avversario è migliore non puoi farci niente. Sono contento che abbiamo giocato con la Roma. Per me la più grande esperienza sportiva è stata incrociare Mourinho. Apprezzo davvero il modo in cui ci ha trattato, il fatto che avesse rispetto per noi. Gli si addice il termine leggenda. Un allenatore così vincente si è preso il tempo di avvicinarsi a me e salutarmi a fine gara. Non è facile dopo una partita del genere. Vorrei ringraziarlo, domenica farò il tifo per lui nel derby contro la Lazio", ha detto Trpisovsky.