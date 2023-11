D'Aversa, rabbia cieca dopo la Roma: "Avrei spaccato lo spogliatoio"

Roberto D'Aversa non riesce ancora a superare la clamorosa sconfitta contro la Roma nell'ultimo turno di Serie A. All'Olimpico il suo Lecce è stato ribaltato in pieno recupero , g razie ai gol di Azmoun e Lukaku che hanno firmato il 2-1 finale. Ora, alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico è tornato a parlare della sconfitta in conferenza stampa.

Furia D'Aversa, le parole sul ko contro la Roma

"Noi scendiamo sempre in campo per giocare a viso aperto - le parole di D'Aversa alla vigilia di Lecce-Milan -. Il Milan è una squadra diversa, dobbiamo giocare con qualità per evitare le ripartenze. Posso garantire che il malumore dei tifosi c'era anche da parte nostra. Dopo la partita contro la Roma avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Domani non ci possiamo permettere di concedere qualcosa nei primi o ultimi due minuti".