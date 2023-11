Mancini, prima della Nazionale il tatuaggio è clamoroso

ROMA - Bastoni infortunato, Spalletti chiama Mancini della Roma. Prima però il nuovo, clamoroso tatuaggio sulla gamba . Queste sono state le ultime ore vissute dal difensore giallorosso, convocato per le prossime sfide dell'Italia contro Macedonia e Ucraina valide per Euro 2024.

Il tatuaggio di Mancini

"Sempre un piacere tatuarti amico mio", il commento di Valentino Russo, tatuatore-amico di Mancini che ha realizzato tattoo anche per Spalletti, Icardi e Politano, tra gli altri. Stavolta, per il difensore della Roma, realizzato sulla gamba sinistra disegni bellissimi e animali davvero ben fatti. La pelle di Mancini s'è trasformata in una tela per creare l'habitat ideale di gorilla, orsi e lupi. "Grazie vale numero uno!", la risposta social dell'ex Atalanta, rimasto davvero soddisfatto del lavoro.