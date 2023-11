Roma, parla Pinto: la risposta sull'acquisto dei top player gela i tifosi

ROMA - Sfruttando la pausa per le Nazionali, Tiago Pinto ha fatto un punto della situazione della Roma, focalizzando gli obiettivi della società americana. “In 3 anni abbiamo fatto cose importanti e difficili - sottolinea il dirigente giallorosso - non penso ci siano dubbi. Il tempo dimostrerà quello che abbiamo fatto perché riuscire a mantenere i giocatori, portare a Roma giocatori importanti e un allenatore come Mourinho, non era semplice. Quando andrò via dalla Roma dovrò lasciare una società migliore rispetto a quella che ho trovato”.